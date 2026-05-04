岡山県美作市湯郷の宿泊施設を家族で訪れていた女性が5月1日から行方不明になっています。きょう（4日）警察と消防が500人態勢で捜索していますが、いまだ発見には至っていません。 【画像を見る】藤田さんが行方不明になった当日の写真（岡山県警提供） 1日に家族5人で宿泊施設を訪れる 行方不明になったのは、広島県福山市大門町の無職、藤田博子さん（76）です。＊写真は行方が分からなくなった当日に撮影された姿藤田さんは