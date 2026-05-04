ママ友とのつき合いを、どう感じていますか？子どもの友だちのママだから？それとも個人的に気が合うから？今回の投稿者さんは、ママ友とは刹那的な関係だと言います。『どうせ上辺だけのつき合いなのに、なんでママ友が必要なの？親友や友だちのそれとは違うよね。まさか、子どもが成人してまでもつき合わないと思うが』ママ友はそのときだけのつき合いと割り切るのもひとつの考え方かもしれません。ではほかのママたちは