元プロ野球選手で現在解説やタレント活動を行っているGG佐藤が、4日までに自身のインスタグラムを更新。愛車である希少なトヨタ“名スポーツカー”を公開した。【写真】約40年前の車とは思えないきれいさ…GG佐藤、愛車の400台限定“超希少車”の全貌GG佐藤は、「#TRUENO」「#AE86」「#BLACKLIMITED」「#愛車」というハッシュタグとともに、“黒光り”した極上状態の愛車のトヨタ『スプリンター・トレノ』（AE86）の動画を公開