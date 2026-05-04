俳優の鈴木蘭々（50）が3日、自身のXを更新。かつて出演していた懐かしの子ども向け番組を彷彿とさせるグレーのウサ耳姿を公開し反響を呼んでいる。【写真】懐かしのあの番組を思い出す１50歳・鈴木蘭々の“かわいすぎる”ウサ耳姿東京・渋谷パルコにて開催中のイベント『みんなのポンキッキーズ展P-kies for Everyone』（18日まで）の関連イベントであるトークショーに出演した鈴木は、「今日はトークショーとかあって楽し