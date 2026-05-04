タレントのベッキーが、きょう4日午後11時より放送されるABEMAの新番組『MAD5（マッドファイブ）』の#1に初回ゲストとして出演する。【写真】左端違和感ありすぎ（笑）「二代目ベッキーオーディション」参加者初回放送では、「新たな才能を発掘！二代目ベッキーオーディション」を開催。オーディション本編では、候補者たちが強烈な自己PR合戦を展開。体を張って「足つぼの上で縄跳び」に挑戦する者や、大喜利対決を仕掛ける者