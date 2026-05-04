公開中の「サンキュー、チャック」（マイク・フラナガン監督）にマーク・ハミルが出演している。演じているのは、主人公チャックの祖父で、孫と対話する老人だ。かつて、「スター・ウォーズ」シリーズで師に教えを請うルーク・スカイウォーカーを演じたハミルはオンライン取材に応じ、「生徒の立場から先生の立場に変わったと見てもらっていい」と語った。（近藤孝）「サンキュー、チャック」はスティーブン・キングの小説の映