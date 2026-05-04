NPB(日本野球機構)は4日、中日のコーチ異動を発表。一軍の打撃コーチをつとめている小池正晃さんが、マネジャーとスコアラーも兼任することがわかりました。小池さんは1998年ドラフトで6位指名を受けてDeNAに入団。その後は中日でもプレーすると、2012年からはDeNAに戻り、2013年に現役を引退しました。引退後はDeNAでコーチをつとめるも、2024年オフに退団を発表。2025年シーズンは2軍打撃統括コーチとして14年ぶりに中日に復帰し