お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（４９）が４日に自身の「Ｘ」を更新。Ｚ世代について持論を語った。クロちゃんは３日、Ｚ世代に関して「攻撃はできるけど、防御は下手な子が多いよね。嫌な事を経験してないからだよー。だからおれは得してるよねー」と持論を語っていた。４日にも「Ｘ」を更新すると、３日のポストを引用して持論を補強した。「今って、パワハラだとか言われて非難されたり、すぐに断れる状況に