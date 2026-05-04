元横浜大洋ホエールズ（現・横浜DeNAベイスターズ）で盗塁王1度、ベストナイン3度など活躍し、現在は野球解説者として活躍する高木豊さん（67）の妻・高木千早さんが2026年4月28日、自身のインスタグラムを更新。夫婦でのドライブの様子を披露した。「ドライブ日和」高木さんは、「いいお天気になりました」といい、夫婦でドライブする様子や食事の写真を投稿した。「ドライブ日和」とコメントを添えて、「2人とも出かけるのが好き