アジア外為市場の中盤に日本政府・日銀による円安是正の介入が警戒されるなか、ドル円やクロス円は神経質な動きとなっている。ドル円は157.20台から一時155.72付近まで急落したが、その後、値を戻し、156.70台を回復している。ユーロ円は184.40付近から一時182.81付近まで急落したが、その後、値を戻し、183.80台を回復している。 USD/JPY156.71EURJPY183.81