◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）中日は、２日に１軍再昇格したオルランド・カリステ内野手を１番に起用した。同日の広島戦（マツダ）では代打で出場し、右前打を放った。先発はプロ初勝利がかかるドラフト１位・中西がマウンドに上がる。２軍では２試合に先発し、計１３イニングを無失点と好投した。阪神は、門別が先発する。【阪神】１番（中）高寺２番（二）中野３番（右）森下４番（三）佐藤５番