大阪・ＭＢＳテレビ、ＭＢＳラジオは、６月２０、２１日に、大阪市の梅田・茶屋町エリアで開催する都市型アイドルフェス「ちゃやまちアイドルパーク２０２６」（＃ちゃいぱ）（以下「ちゃいぱ」）の連動番組の放送が決定したと発表した。まずＭＢＳテレビでは、６月２１日午後１時から報道情報番組「よんチャンＴＶ」（月〜金曜・後３時４０分）の特別編として、生放送で「ちゃいぱ」、同時開催の「ちゃやまち推しフェスティバ