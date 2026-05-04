今が旬！たけのこをいつでもおいしく食べる冷凍テク たけのこは傷みやすく、しっかり下処理をすることでおいしく食べられる期間が長くなります。今回は、下ゆでしたたけのこを冷凍する方法もご紹介します。 煮汁ごと冷凍が正解 1. 下ゆでしたたけのこを食べやすい大きさに切る。 2. 鍋にたけのこ、水、調味料を入れて軽く煮る。 3. あら熱がとれたら、煮汁ごと保存袋に入れて冷凍する。 4. 解凍する場合は保存袋ごと氷