◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）阪神・伏見寅威捕手が「８番・捕手」で２試合ぶりにスタメン出場し、今季初登板先発の門別とバッテリーを組む。両者は、母校・東海大札幌（伏見の時代は東海大四）の先輩後輩。伏見は先発マスクの試合６連勝中で、この日も後輩を好投に導く。勝てば２年連続６度目の両リーグ最速２０勝到達となる。以下、両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・中堅高