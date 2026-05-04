女優の黒島結菜（29）が3日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。子育てについて語った。占い師の彌彌告（みみこ）氏は「本来はパートナー様だけでも満足なんですけど、お子さんが生まれたことによってワクワクする。新たな自分を見つけられる星を持っている」と占った。2024年に第1子の出産を報告した黒島。「子育てしていく中で本当に成長が凄いじゃないですか？」と子