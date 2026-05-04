ゴールデンウィーク真っ只中ですが、4日午前、大分県佐伯市の東九州自動車道で、大型バイクが転倒する事故があり、運転していた男性が亡くなりました。 現場を含む一部区間が通行止めとなりましたが、現在は解除されています。 事故があったのは、佐伯市青山の東九州自動車道、佐伯堅田インターと蒲江インターの間の下り線です。 警察によりますと4日午前6時20分ごろ、蒲江方面に向かっていた大型バイ