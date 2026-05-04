大分トリニータ サッカーJ2の大分トリニータは3日、ギラヴァンツ北九州と対戦しましたが、2対1で敗れ3連敗を喫しました。 雨が降る中での試合となった3日、トリニータはアウェーでギラヴァンツ北九州との九州ダービーに臨みました。 前半19分、トリニータは、相手のカウンターから失点し先制を許します。 追いつきたいトリニータは前半36分、前線でキム