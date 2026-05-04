歌手の平原綾香が2日、自身のXを更新。2021年11月に胃がんのため69歳で亡くなったサックス奏者の父・まことさんを写真とともに偲んだ。【写真あり】USJで亡き父・まことさんを思い涙したと明かした平原綾香の投稿全文投稿では「今日は平原まことの誕生日です。父の音を忘れないでいてほしくて書きます」との書き出しで、今年の年越しに母と大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際のエピソードをつづった平原。パー