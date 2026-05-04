お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「Z世代」について私見をつづった。3日夜に「Z世代って攻撃はできるけど、防御は下手な子が多いよね。嫌な事を経験してないからだよー。だからおれは得してるよねー」と投稿。4日に投稿の真意について「今って、パワハラだとか言われて非難されたり、すぐに断れる状況にあるけど、昔は先輩とか上司に言われたら嫌でもついていか