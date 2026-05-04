テレビ東京は5日午後2時半から新番組『THE ヘビー』を放送する。出場資格は体重300 ポンド以上＝136.08キロ以上であること。運動神経に自信があるヘビー級な男たち・ヘビーズたちが一堂に会し本気のバトルを繰り広げ、「動けるヘビーNo.1」を決定する。【番組カット】強烈な絵面！130ポンド以上の男たちのバトル50メートル走や走り幅跳び、ビーチフラッグから大縄跳びまで。いかにもテレ東らしい画力満点のド迫力な新スポーツ