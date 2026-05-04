「みどりの日」の4日、豊かな自然が残る皇居の吹上御苑で自然観察会が行われました。皇居の吹上御苑は、天皇ご一家のお住まい・御所がある地区にあり、戦後できるだけ手をかけない形で自然が残され、新種や絶滅のおそれがあるものも含めおよそ8000種の動植物が生息しています。自然観察会は皇居の豊かな自然を国民と分かち合いたいという上皇ご夫妻の意向で2007年に始まりました。参加者は、国立科学博物館の専門家から説明を受け