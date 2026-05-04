ケニアのナイロビで豪雨により浸水した道路＝1日（ゲッティ＝共同）【ナイロビ共同】アフリカ・ケニアで豪雨に伴う洪水や土砂崩れが相次ぎ、地元警察は3日までの約1週間で18人が死亡したと発表した。5万4千世帯以上が影響を受けた。AP通信が伝えた。ケニアでは例年、3月ごろからの雨期に水害が多発し、排水設備の改善などが課題となっている。今年は3月上旬から断続的に豪雨が発生し、同月下旬までに100人以上が死亡した。地元