元阪神で社会人・三菱重工Westの北條史也内野手（31）が4日までに自身のYouTube「JOH×ジョウチャンネル」で阪神・高橋遥人投手（30）の意外な素顔を明かした。北條は高橋が3月29日の巨人戦（東京ドーム）で完封勝利を挙げた後に祝福のメッセージを送った際、左腕から「（北條のチャンネルの）対談とかはやっぱりおもしろいですね、とか。相関図は面白かったです！とか、評論してきたり(笑い)」と自身のチャンネルを視聴して“