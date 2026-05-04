フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が3日に自身のブログで、声帯の手術をしていたことを明かした。【写真】声帯手術して退院後に作ったという手料理高橋は「実は3月末から原因不明の声帯麻痺になり声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですがこの度、声帯の手術を終え退院致しました」と報告。「これからリハビリや経過観察があります。5月6日のゴゴスマの生放送が術