女子ゴルフの三浦桃香が３日、自身のインスタグラムを更新。「寒暖差が激しすぎる〜」と記し、契約を結ぶ「ＡＮＥＷＧＯＬＦ（ぁニューゴルフ）」のウェアに身を包んだ写真を投稿した。この日は上品なジャガード素材の茶色のロングスリーブトップスに、フレアスカートシルエットのベージュ色のショートパンツの落ち着いた魅力のコーディネート。フォロワーからは「ブラウン系コーデがとってもお似合いで可愛いですね〜〜b