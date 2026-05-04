タレントの上沼恵美子（71）が4日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。占い師・細木数子さんについて語る配信を行うと予告した。上沼は細木さんの半生を描いた、戸田恵梨香主演のNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」を鑑賞したと報告。夫の上沼真平さんが携わっていた番組に細木さんが出演したことをきっかけに、細木さんとは数多くの番組で共演しており「4〜5年ご一緒させていただいたんでね。