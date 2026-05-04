【第5話】 5月2日無料公開 第5話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月2日、くずしろ氏のマンガ「30まで独りだったら一緒に暮らそうって言ったよね？」第5話を「竹コミ！」にて公開した。 第5話では、突然家を訪ねてきた謎の中学生は、月子の姪・芽衣だった。芽衣の母親で月子の姉は、関東の高校に行きたいと家を飛び出してきた芽衣を預かってほしいと言うが――。 「30まで