自宅のトイレの便器で赤ちゃんを出産した後、放置して死亡させた10代の実母に実刑判決が下された。【写真】他人の新生児を虐待…韓国看護師の卑劣な蛮行5月2日、法曹界によると、水原（スウォン）地裁・刑事11部（ソン・ビョンフン部長判事）は、児童虐待致死の容疑で在宅起訴された10代の女性に長期2年6カ月・短期2年の刑を言い渡し法廷拘束した。併せて、40時間の児童虐待治療プログラムの履修も命じた。女性は2024年9月、京畿道