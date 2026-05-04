【写真】黒パーカーコーデで登場した木村拓哉のモノクロショット 木村拓哉が自身のInstagramで、パーカー姿のモノクロショットを公開した。 ■木村拓哉「ちょいと、新たな試みを」 黒いパーカー姿の木村は、ハイチェアに腰掛けてギターを持ち、片方の手を口元に添えて微笑む1ショットのモノクロ写真を披露した。 木村は「ようやく、伝えられるタイミングが来ました！」と