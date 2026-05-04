【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Leinaが、4月より放送中のTVアニメ『日本三國』のEDテーマ「誓い」のMVを、5月4日21時よりプレミア公開することを発表した。 ■5月27日には「誓い」のCD発売も決定 また、5月27日には「誓い」のCD発売も決定している。CDは完全生産限定盤一形態での発売となり、ジャケットにはTVアニメ『日本三國』エンディング映像にて登場するウエディングドレスを着た東町小紀の姿が描かれ