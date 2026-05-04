英ロンドンで開催中の卓球の世界選手権団体戦で3日、中国男子がスウェーデンに敗れたことが中国SNSの微博（ウェイボー）で大きな話題となった。中国男子は2日、初戦でイングランドに勝利したものの、第2戦の韓国戦に1-3で敗れ、3日の第3戦・スウェーデン戦でも2-3で敗北を喫した。スウェーデン戦は第1試合と第4試合に世界ランキング1位の王楚欽（ワン・チューチン）が出場。いずれも3-0で勝利したが、林詩棟（リン・シードン）、梁