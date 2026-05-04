名古屋の栄にあるベーカリー『アンドアンティーク栄店』で発売した、クロワッサンと餅を掛け合わせた「クロッチ」が注目を集めています。看板商品のデニッシュ生地を使用し、サクサク感と餅の弾力を両立させました。 ■クロワッサン×もち 韓国で人気のパンが名古屋に 『アンドアンティーク栄店』では、デニッシュ生地にチョコチップをたっぷりと散りばめた「マジカルチョコリング」が有名で、