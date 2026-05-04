大西洋を航行していたクルーズ船で、呼吸器疾患や腎機能障害などを起こすハンタウイルスの集団感染の疑いがあり、これまでに3人が死亡しました。WHO＝世界保健機関によりますと、大西洋を航行中のクルーズ船で1人がハンタウイルスに感染したことが確認されました。このほか、5人に感染の疑いがあります。6人のうち3人が死亡、1人は南アフリカで集中治療を受けているということです。ハンタウイルスは、げっ歯類の一部が持つウイル