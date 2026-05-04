「みどりの日」のきょう、東京都心に広がる“皇居の森”で自然観察会が行われました。植物が生い茂っているのは、天皇ご一家のお住まいがある皇居・吹上御苑。吹上御苑やその周辺には、絶滅危惧種を含むおよそ8000種の動植物がこれまでに確認されています。みどりの日のきょう、普段は立ち入ることができない吹上御苑で「自然観察会」が行われ、午前は抽選で選ばれた30人ほどが参加しました。参加者「普段入れないところに入らせて