ピアニストの清塚信也が2日、自身のXを投稿。旭山動物園を訪問時の写真を公開した。【写真】旭山動物園でユニークなポーズをとる清塚信也投稿で「めっちゃくちゃ素敵なところだったすごく臨場感があって空気もいいし歩きやすい」とし、「あと、めっちゃ愛がある園のスタッフさんたちが、動物たちへの愛に溢れてて、とてもホッコリしました」とつづった清塚。続けて「「推しはどなたですか？」に、「全ての動物が主役な