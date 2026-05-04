米女優シャロン・ストーンが1日、自身のインスタグラムに自宅のプールサイドで撮影したビキニ姿の写真を投稿し、68歳のリアルなボディーを披露して話題を呼んでいる。「夏はもうすぐそこ！大好きな人たちへ、ハッピーフライデー」とキャプションを添え、ストリングビキニを着用してポーズを取る写真を公開。セルライトも確認できるありのままの姿に、「とても美しい」「ゴージャス」と称賛の声が寄せられている。米映画「氷の微