元キックボクサーの武尊が４日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ＯＮＥのチャンピオンベルトを棚に飾ることができたことを報告した。武尊は数々のチャンピオンベルトが飾ってある棚にＯＮＥのチャンピオンベルトを飾る画像と添付し「ＯＮＥに参戦してからＯＮＥのベルト飾るためにずっと空けてた棚に最後の最後でやっとベルト飾れました」とつづった。武尊は４月２９日に行われた「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（有明アリーナ