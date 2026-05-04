一夜明け会見東京ドームで行われたダブル世界タイトルマッチに出場したボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥と、弟でWBC世界バンタム級王者の井上拓真（ともに大橋）が3日、横浜市内の所属ジムで兄弟そろって会見。大注目の興行で、尚弥が明かした律儀な行動に称賛が集まっている。歴史的な一戦から一夜。尚弥は元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に、拓真は同級4位で元4階級制覇王者の井岡一翔（志