甲子園に同行していなかった巨人の大勢投手が４日、１軍本隊に再合流した。東京ドームの試合前練習からグラウンドに姿を見せた。大勢は勝ち試合の８回を任されるが、コンディション不良のため４月２９、３０日の広島戦（東京ドーム）は、ベンチ入りこそしたものの登板は回避。阿部監督は大勢について「たぶん残留になる。大勢がいないから、いる人で継投するしかない」と説明していた。チームは甲子園で阪神３連戦となっていた