４月２９日、福建博物院「発見・海昏前漢大一統で花開いた東南文化」で、海昏侯墓出土の楽器「三堵懸楽」を見る人たち。（福州＝新華社記者／魏培全）【新華社福州5月4日】中国福建省福州市の福建博物院で、前漢時代の諸侯墓、海昏（かいこん）侯墓の出土品を中心に展示する特別展「発見・海昏前漢大一統で花開いた東南文化」が開かれている。前漢王室の宝物120点（組）以上を展示し、大一統（政治・経済・思想・文化の統一