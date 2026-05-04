◇プロ野球セ・リーグ 中日ー阪神（4日、バンテリンドーム）前日3日の中日ー広島戦は降雨の影響で中止。一夜明けて阪神との3連戦がスタートしますが、この日の中日スタメンが発表されました。野手は前回試合から3選手を入れ替え。「1番・ライト」でカリステ選手、「2番・サード」で福永裕基選手、「7番・センター」で鵜飼航丞選手を起用しました。先発マウンドにあがるのは、ドラフト1位ルーキー・中西聖輝投手。4月1日にプロ初登