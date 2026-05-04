女優高畑充希（34）が、3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）にVTR出演。出産翌日に、子どもに会いに来た親友について語った。この日は「インタビュアー林修」のコーナーに女優有村架純（33）が出演。高畑は12年来の親友として登場した。高畑は普段の有村について「そんなワーッとしゃべる人ではないので、静かに沈黙してる瞬間もあったりして」と説明。「初めて会った方とかは『あ、ミステリアス』みたいな感じがあ