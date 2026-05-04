タレント上沼恵美子（71）が4日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。あるドラマを妄想した。「六世占星術」で一世風靡（ふうび）した占い師、故細木数子さんの生涯を描いたNetflixのオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」が話題を集める中、細木さんと親交が深かった上沼もさっそく全話を見終えたとして、トークを展開した。「作品としては面白いよねえ。戸田恵梨香さんのうまさよ。細木さんに見える