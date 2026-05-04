４日の外国為替市場で対ドルの円相場が急騰し、一時１ドル＝１５５円台後半まで円高・ドル安が進んだ。急騰前は１ドル＝１５７円２０銭程度で推移していた。４日は日本が連休中で市場参加者が少なく、値動きが大きくなりやすい。政府・日本銀行は１ドル＝１６０円台を付けた４月３０日に円買い・ドル売りの為替介入を行い、介入規模は５兆円程度に上ったとみられている。連休前の１日の東京市場（午後５時）は、１ドル＝１５６