タレント大沢あかね（40）が、3日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。夫の劇団ひとり（49）とのなれそめを語った。MCの山崎育三郎（40）から「23歳で結婚して早かったと思うんですけど、決め手って何だったんですか」と聞かれた大沢は「（ひとりを）ちょっといいなって思ってて。家でテレビを見てたら彼がCMに出てきたんです。そのときに“ビビビ”って来て。『私この人と結婚するわ』って思ったんで