歌手でタレントの早見優が3日に自身のアメブロを更新。女優で歌手の小泉今日子のコンサートへ足を運んだことを報告した。【映像】還暦を迎えた小泉今日子の姿に反響この日、早見は「昨日は小泉今日子ちゃんのコンサートで日本武道館へ行ってきました」と報告し、会場では俳優の本木雅弘と妻でエッセイストの内田也哉子夫妻と会ったことを説明。「『伊代ちゃんとミニ同窓会みたいだね』と、嬉しくて盛り上がりました」と明かし