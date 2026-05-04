BLACKPINKのLISA（リサ、29）が、4日までにインスタグラムを更新。高級スポーツカー「フェラーリ」にまたがるセクシーショットを公開した。LISAは4月29日に、自身のインスタグラムに写真を18枚アップ。韓国メディアのマイデーリーは4日「LISAが、破格のシースルー歴代級露出息が詰まる後ろ姿」のタイトルで報じた。メッシュ素材のワンピースを着て、大胆なポーズを取った姿に、同メディアは「余計な装飾のないシルエットの中で