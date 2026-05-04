戦闘終結に向けてイランがアメリカに提出した案が、3段階で構成されていると中東メディアが報じました。【映像】イランの核施設（複数カット）イラン外務省の報道官は3日、イランが出した14項目の提案に対して、アメリカが仲介国のパキスタンを通じイランに回答したと明らかにしました。中東メディア、アルジャジーラは、イランの3段階の提案について伝え、第1段階では30日以内に戦闘の完全な終結を目指し、アメリカの港湾封