大阪・ＭＢＳテレビは「喫煙所で“哀”を叫ぶドキュメンタリー番組」を２週連続で放送すると発表した。同局では４月から「ＭＢＳ火ダネプロジェクト」と銘打ち、企画開発を開始。将来の同局のタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティーやスポーツ、ドキュメンタリーなどを届けるとしている。その第４弾として、お笑いタレント・ヒコロヒーが出演する「ヒコロヒー、紫煙のあとがき