タレント大沢あかね（40）が、3日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。夫・劇団ひとり（49）への不満を爆発させた。大沢は「パパは甘いですよ。子どもがかわいいから。だから私が『宿題やったの？』、『片付けたの？』、『何とかした？』って言うと、（ひとりが）『また怒ってるよ。逃げよう逃げよう（小声）』って。ちょっといいところ持ってかないでって。呼び出して。『何やってくれてんねん』って